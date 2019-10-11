ДТП в столице: нетрезвый водитель не справился с управлением и перевернулся

Полиция сообщила, что 11 октября, в 19 ч., в ДТП попал водитель Subaru.

По предварительным данным, он не справился с управлением, врезался в тротуар, перевернулся и столкнулся со стоявшим у дороги автомобилем Škoda.

Полиция выяснила, что водитель совершенно пьян, алкотестер показал 2,21 промилле. По словам очевидцев, водитель еле стоял на ногах.

Полиция увезла виновника ДТП в больницу.

Ведется расследование.