ДТП в столице: нетрезвый водитель не справился с управлением и перевернулся

Полиция сообщила, что 11 октября, в 19 ч., в ДТП попал водитель Subaru.
По предварительным данным, он не справился с управлением, врезался в тротуар, перевернулся и столкнулся со стоявшим у дороги автомобилем Škoda.
Полиция выяснила, что водитель совершенно пьян, алкотестер показал 2,21 промилле. По словам очевидцев, водитель еле стоял на ногах.
Полиция увезла виновника ДТП в больницу.
Ведется расследование.
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