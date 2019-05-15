Около 8.33 ч. полиция обнаружила, что на ул. Укмергес произошло ДТП. Выяснилось, что столкнулись автомобиль Subaru и мотоцикл Kawasaki.

На месте происшествия врачи диагностировали у мотоциклиста (1988 г.р.) открытый перелом ноги, его увезли в больницу.

Из-за ДТП образовались заторы.

По предварительным данным, водитель Subaru перестраивалась с первой полосы во вторую и не заметила мотоциклиста, который врезался в заднюю часть автомобиля Subaru. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.