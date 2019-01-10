ДТП в Ширвинтском районе: пьяный водитель с авто упал с виадука и не пострадал

Полиция получила сообщение о ДТП в 5.46 ч. По данным полиции, на 47-м км дороги Вильнюс-Паневежис автомобиль VW Sharan врезался в ограждение и упал между двумя виадуками на находящуюся внизу дорогу Ширвинтос-Дружай-Виндейкяй (там он также врезался в ограждения). О ДТП в полицию сообщил проезжавший мимо водитель.

Водитель VW Sharan не пострадал. 34-летний мужчина был пьян - 0,82 промилле.