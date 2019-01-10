Полиция получила сообщение о ДТП в 5.46 ч. По данным полиции, на 47-м км дороги Вильнюс-Паневежис автомобиль VW Sharan врезался в ограждение и упал между двумя виадуками на находящуюся внизу дорогу Ширвинтос-Дружай-Виндейкяй (там он также врезался в ограждения). О ДТП в полицию сообщил проезжавший мимо водитель.
Водитель VW Sharan не пострадал. 34-летний мужчина был пьян - 0,82 промилле.
ДТП в Ширвинтском районе: пьяный водитель с авто упал с виадука и не пострадал (1)
9 января утром в Ширвинтском районе, на магистрали...
Поступило сообщение о бомбе в школе Паневежского района (1)
10 января утром поступило сообщение о бомбе в гимназии...
В магазине Maxima на краже попалась пограничница (23)
8 января, в 17.44 ч., полиция получила сообщение о том, что в...
Завершено расследование резонансного убийства в Паланге (5)
В октябре прошлого года в Паланге было обнаружено тело...
В Радвилишкском районе грабители избили пожилого человека (8)
За день до Нового года в Деревне Пакиршинис...
TOP новостей
С начала года в Литве увеличились пенсии по старости (45)
В ближайшее время жители Литвы получат повышенные...
После сравнения цен в магазинах Литвы эксперты пришли к неожиданным выводам (11)
Завершился 2018 год, портал Pricer.lt проанализировал цены...
Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся? (1)
51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей...
Ходжес: США готовятся к войне с Китаем, поэтому Европе нужно самой заняться Россией (52)
Находящийся в Литве бывший командующий Сухопутными...
Интернет-опрос телеканала LNK вызвал настоящую бурю
Известные литовские политологи возмущены действиями...