Водитель Audi не уступил при повороте путь направлявшемуся по главной дороге по вызову микроактобусу полиции. Удар был настолько сильным, что микроавтобус сбил мачту уличного освещения и опрокинулся набок. На место происшествия были вызваны пожарные-спасатели. Зажатых в результате ДТП людей не оказазалось.

У автомобиля Audi сильно поврежден перед. Выяснилось, что его водитель (1992 года рождения) не имеет водительских прав.

Департамент полиции сообщает, что у одного сотрудника полиции (1989 г.р.) установлены ушибы, однако после осмотра он был отправлен медиками домой. У находившегося вместе с ним в машине следователя (1975 г.р.) также диагностированы ушибы и лёгкое сотрясение мозга. Он проходит амбулаторное лечение.

Также пострадал и пассажир Audi (1992 г.р.), который проходит амбулаторное лечение из-за ушиба ноги.