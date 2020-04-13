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Департамент Литвы сообщает, что в Шилальском районе произошло трагическое ДТП, погиб несовершеннолетний (2003 г.р.).
ДТП в Шилальском районе: погиб несовершеннолетний
© DELFI / Ainis Gurevičius

12 апреля, в 22.36 ч., в Шилальском районе, на ул. Багдоно, с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль VW Passat.

В ДТП один человек погиб, другой получил серьезные травмы.

Ведется расследование.

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