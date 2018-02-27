ДТП в Шальчининкском районе: сообщили о зажатом человеке

27 февраля, в 16.13 ч., поступило сообщение о ДТП в Шальчининкском районе, в деревне Каралина.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщалось, что столкнулись два легковых автомобиля, в одном из них зажат человек.

На место происшествия выехали врачи, спасатели и полиция.

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