ДТП в Шальчининкском районе: пострадали дети, их мать освобождали пожарные

По данным полиции, ДТП произошло, когда автомобиль VW Sharan выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил Mercedes, в котором ехала семья: двое взрослых и двое детей. В Mercedes была зажата женщина.
Пожарные-спасатели освободили ее и передали врачам. Дети 2 и 8 лет также были доставлены в больницу.
Оба водителя были трезвыми.
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