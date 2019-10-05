ДТП в Шальчининкском районе: пострадали дети, их мать освобождали пожарные

По данным полиции, ДТП произошло, когда автомобиль VW Sharan выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил Mercedes, в котором ехала семья: двое взрослых и двое детей. В Mercedes была зажата женщина.

Пожарные-спасатели освободили ее и передали врачам. Дети 2 и 8 лет также были доставлены в больницу.

Оба водителя были трезвыми.