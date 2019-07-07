ДТП в Шакяйском районе: после столкновения погиб мотоциклист

6 июля, в 21:30, в деревне Йотишкес Шакяйского района мотоцикл Honda CBR600, которым управлял мужчина (1999 г.р.), столкнулся с ехавшим в том же направлении автомобилем Subaru Legacy Outback, которым управлял мужчина (1958 г.р.).

В аварии погиб мотоциклист.

Обстоятельства происшествия исследуют сотрудники полиции.