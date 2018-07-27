Во время ДТП в Пасвальском районе перевернулся автомобиль, в нем зажат человек.
По Единому номеру помощи 112 27 июля, в 9.01 ч. сообщили, что в Пасвальском районе, в деревне Норяй, перевернулся легковой автомобиль.
В автомобиле зажат человек.
На месте происшествия работают спасатели, врачи и полиция.
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