12 августа на ул. Ажуолпамушё, в Пасвальском районе столкнулись 3 автомобиля, один из них перевернулся. Пожарные-спасатели извлекали из них пострадавших людей.
Avarija

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 16.55 ч. поступило сообщение о ДТП в Пасвальском районе.

Спасатели извлекли из автомобилей двоих зажатых людей, врачи увезли их в больницу. По предварительным данным, пострадали 4 человека.

Движение на этом участке дороги осложнено, полиция направляет водителей в объезд. На месте происшествия работает полиция, пожарные-спасатели и врачи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

ДТП в Пасвальском районе: есть пострадавшие

12 августа на ул. Ажуолпамушё, в Пасвальском районе...

Убийство в Рокишкском районе: подозреваемый задержан

Департамент полиции Литвы сообщает, что в в Рокишкском...

Трагедия в Кельмеском районе: перевернулся автомобиль, погиб водитель

12 августа после обеда произошло несчастье в Кельмеском...

Neblaivus vairuotojas rėžėsi į pėsčiųjų perėjos atitvarus Neblaivus vairuotojas rėžėsi į pėsčiųjų perėjos atitvarus

В Вильнюсе нетрезвый водитель на BMW снес ограждения (13)

В воскресенье утром в Вильнюсе полиция усмиряла...

Трагическое происшествие в Мариямполе: скончался избитый подросток  задержаны подозреваемые (7)

Мариямпольская полиция получила сообщение о том, что на...

TOP новостей

Жительница ночлежного дома: прямо скажу – живи и радуйся (50)

"За ночлег я плачу 24 евро с чем-то в месяц. За свет и воду...

1 сентября в Литве будет ограничена продажа алкоголя (57)

В этом году учебный год в Литве начнется не 1, а 3...

Энтузиасты хотят поднять литовский флаг в космос (89)

Несколько энтузиастов, работающих в сфере технологий,...

Džinsų butikas Palangoje Džinsų butikas Palangoje Džinsų butikas Palangoje Džinsų butikas Palangoje

Клиенты атакуют магазин джинсов в Паланге (47)

В самом центре литовского курорта Паланга , рядом с...

Вильнюсская мэрия: стоимость дворца профсоюзов установит суд (15)

После того как кредиторы компании VIPC Vilnius , которая...