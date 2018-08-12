ДТП в Пасвальском районе: есть пострадавшие

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 16.55 ч. поступило сообщение о ДТП в Пасвальском районе.
Спасатели извлекли из автомобилей двоих зажатых людей, врачи увезли их в больницу. По предварительным данным, пострадали 4 человека.
Движение на этом участке дороги осложнено, полиция направляет водителей в объезд. На месте происшествия работает полиция, пожарные-спасатели и врачи.
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