ДТП в Пасвальском районе: есть пострадавшие

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 16.55 ч. поступило сообщение о ДТП в Пасвальском районе.

Спасатели извлекли из автомобилей двоих зажатых людей, врачи увезли их в больницу. По предварительным данным, пострадали 4 человека.

Движение на этом участке дороги осложнено, полиция направляет водителей в объезд. На месте происшествия работает полиция, пожарные-спасатели и врачи.