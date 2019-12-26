ДТП в Мажейкском районе: столкнулись два автомобиля, погибла женщина

26 декабря, в 15.15 ч., в Мажейкском районе, у деревни Дайноряй, автомобиль Audi, которым управлял гражданин 1943 г.р., поворачивая налево, не пропустил и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Ford Transit.

В результате ДТП погибла пассажирка (1943 г.р.) Audi и пострадала (врачи оказали ей необходимую помощь на месте) пассажирка Ford.

Ведется расследование.