ДТП в Мажейкском районе: столкнулись два автомобиля, погибла женщина

Департамент полиции информирует, что в в Мажейкском районе произошло трагическое ДТП, погибла женщина.
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26 декабря, в 15.15 ч., в Мажейкском районе, у деревни Дайноряй, автомобиль Audi, которым управлял гражданин 1943 г.р., поворачивая налево, не пропустил и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Ford Transit.

В результате ДТП погибла пассажирка (1943 г.р.) Audi и пострадала (врачи оказали ей необходимую помощь на месте) пассажирка Ford.

Ведется расследование.

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