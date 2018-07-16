ДТП в Лепалингисе: водитель Toyota в больнице, микроавтобус в кювете

ДТП произошло в деревне Лепалингис, на дороге Друскининкай–Лепалингис, около 11.50 ч.

По предварительным данным, столкнулись Toyota, BMW и микроавтобус Volkswagen Transporter.

Предполагают, что виновник ДТП - водитель микроавтобуса. Пока сообщается лишь об одном пострадавшем, который ехал на Toyota. Врачи считают, что у него поломаны ребра и повреждено легкое.

На фото видно, что удар был сильным: микроавтобус оказался в кювете, сильно поврежден автомобиль Toyota. Меньше всего повреждений потерпел автомобиль BMW.

В окрестностях Друскининкай в понедельник идет сильный дождь, возможно причиной ДТП стала плохая видимость и скользкая дорога.