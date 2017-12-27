Сообщение о несчастье поступило в 21.30 ч. Позже уточнили, что автомобиль врезался в столб на ул. Гележинкелё.

По предварительным данным, автомобилем управляла девушка, она съехала с дороги и врезалась в дерево.

В автомобиле ехало 5 человек. Пассажирка (1999 г.р.) скончалась, пострадали еще 4 человека, но они были в сознании.

По неофициальным данным, пассажиры после удара выпали из транспортного средства - водителя и двух молодых людей нашли рядом с авто. Сидевший на заднем сидении юноша потерял сознание, поэтому сам из авто не мог выбраться.

Автомобиль был помечен зеленым кленовым листом.

Ведется расследование.

По данным полиции водитель автомобиля госпитализирована с диагнозом перелом iкостей голени, 18-летний молодой человек получил ушибы головы и спины, 16-летний (2001 г.р.) получил многочисленные телесные повреждения и 13-летний (2004 г.р.) госпитализирован с диагнозом политравма.