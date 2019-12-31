ДТП в Каунасском районе: после столкновения VW Passat врезался в стену дома

Автомобилем Peugeot управлял мужчина 1940 г.р., а VW Passat управлял мужчина 1976 г.р. Водитель VW Passat был не совсем трезв (0,14 промилле).

После столкновения VW Passat съехал с дороги и врезался в стену дома, снес ее. Находившиеся в доме люди не пострадали.

Пожарные-спасатели извлекли пострадавших из машины. Врачи увезли в больницу троих пострадавших: обоих водителей и пассажирку (1948 г.р.) Peugeot.

Из-за ДТП на дороге образовались заторы.