ДТП в Каунасском районе: после столкновения VW Passat врезался в стену дома

Автомобилем Peugeot управлял мужчина 1940 г.р., а VW Passat управлял мужчина 1976 г.р. Водитель VW Passat был не совсем трезв (0,14 промилле).
После столкновения VW Passat съехал с дороги и врезался в стену дома, снес ее. Находившиеся в доме люди не пострадали.
Пожарные-спасатели извлекли пострадавших из машины. Врачи увезли в больницу троих пострадавших: обоих водителей и пассажирку (1948 г.р.) Peugeot.
Из-за ДТП на дороге образовались заторы.
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