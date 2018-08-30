ДТП в Каунасе: столкнулись 4 грузовика

30 августа, в 8.15 ч., в Каунасе, на шоссе Атейтес, недалеко от АЗС Viada столкнулись 4 грузовика.

По предварительным данным, все водители были трезвыми, один из них получил травмы, его осматривают врачи.

На месте происшествия работает полиция.

На участке, где произошло ДТП, формируются заторы, движение идет только по одной полосе. Полиция рекомендует водителям по возможности выбирать другой маршрут.