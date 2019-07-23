На регулируемом светофором перекрестке ул. Тайкос и Гаражу дорогу не поделили автомобили Peugeot и Ford, после столкновения Ford перевернулся.
Полиция сообщила, что водители не пострадали. Оба они были трезвыми.
Полиция выясняет, кто из водителей выехал на светофор на красный свет.
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