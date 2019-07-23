Во вторник после обеда в Каунасе было зафиксировано ДТП с участием двух автомобилей, один из них перевернулся. Полиция получила сообщение о ДТП в 12.40 ч.
Avarija Taikos ir Garažų gatvių sankryžoje (Jurgitos Ščiupakovienės nuotr.)
© Facebook / Kur stovi policija Kaune

На регулируемом светофором перекрестке ул. Тайкос и Гаражу дорогу не поделили автомобили Peugeot и Ford, после столкновения Ford перевернулся.

Полиция сообщила, что водители не пострадали. Оба они были трезвыми.

Полиция выясняет, кто из водителей выехал на светофор на красный свет.

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