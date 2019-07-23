На регулируемом светофором перекрестке ул. Тайкос и Гаражу дорогу не поделили автомобили Peugeot и Ford, после столкновения Ford перевернулся.

Полиция сообщила, что водители не пострадали. Оба они были трезвыми.

Полиция выясняет, кто из водителей выехал на светофор на красный свет.