ДТП в Каунасе: на проезжую часть выпали ящики с пивом

В полицию об этом ДТП сообщили в 10.49 ч. По словам стражей порядка, из полуприцепа выпала часть груза, поскольку груз был плохо закреплен. Часть ящиков выпала на дорогу, часть - на тротуар.
Водитель тягача был трезвым.
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