4 декабря в Каунасе произошло ДТП – из полуприцепа на дорогу посыпались ящики с пивом. Большая часть бутылок разбилась, по ул. Х. ир О. Минковскю текла пивная река.
Alų gabenusio vilkiko avarija
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

В полицию об этом ДТП сообщили в 10.49 ч. По словам стражей порядка, из полуприцепа выпала часть груза, поскольку груз был плохо закреплен. Часть ящиков выпала на дорогу, часть - на тротуар.

Водитель тягача был трезвым.

ЧП и криминал

Alų gabenusio vilkiko avarija

ДТП в Каунасе: на проезжую часть выпали ящики с пивом

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