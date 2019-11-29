Сообщение о ДТП поступило в 13.47 ч.

Алитусская полиция информировала DELFI, что ДТП произошло на опасном участке дороги, пожарные все еще работают на месте происшествия. По предварительным данным, столкнулись автомобили Opel и Mercedes-Benz.

По словам пожарных, в ДТП пострадали три человека, один был зажат в автомобиле.

Пожарные освободили пострадавшего и передали в руки врачей. По предварительным данным, пострадавший был в сознании. Всем пострадавшим врачи оказали необходимую помощь.