По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Алитусском районе, на дороге Кросна-Симнас, около деревни Кавальчюкай, столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.
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Сообщение о ДТП поступило в 13.47 ч.

Алитусская полиция информировала DELFI, что ДТП произошло на опасном участке дороги, пожарные все еще работают на месте происшествия. По предварительным данным, столкнулись автомобили Opel и Mercedes-Benz.

По словам пожарных, в ДТП пострадали три человека, один был зажат в автомобиле.

Пожарные освободили пострадавшего и передали в руки врачей. По предварительным данным, пострадавший был в сознании. Всем пострадавшим врачи оказали необходимую помощь.

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