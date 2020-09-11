ДТП с участием трех машин в Мариямполе: в больницу доставлены двое 18-летних

aA
11 сентября вечером, в 20.16 г., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Мариямполе, на ул. Гележинкелё, столкнулись 3 лерговых автомобиля (BMW, Audi и Honda), один из них загорелся. Есть пострадавшие.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информация была передана на станцию скорой помощи, в полицию.
По данным полиции, столкнулись два автомобиля, но был задет и третий, стоявший у обочины.
В больницу доставили двоих пострадавших (оба 2002 г.р.).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": сокращение срока изоляции, нелегальные питомники, Навальный пришел в сознание, Лукашенко "пересидел" и Артемий Троицкий - "Без маски" (35)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Глава Минздрава Литвы: пораженными будут считаться страны с 25 случаями коронавируса на 100 тысяч жителей (35)
Со следующей недели пораженными коронавирусом...
Марюс Ивашкявичюс и Таццяна Нядбай в студии Delfi - о поддержке Светлане Алексиевич и роли творческих людей в протесте (50)
- Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают...
Предупреждение: если школа сама решает отправить детей на удаленку, родителям больничный не оплачивают (10)
10 дней прошло с начала учебного года в Литве, а в...
Погода: ждет приятный период, но на следующей неделе все изменится (1)
Несмотря на то, что на улице уже видны первые признаки...