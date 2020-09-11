ДТП с участием трех машин в Мариямполе: в больницу доставлены двое 18-летних

Скопировать ссылку ДТП с участием трех машин в Мариямполе: в больницу доставлены двое 18-летних

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11 сентября вечером, в 20.16 г., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Мариямполе, на ул. Гележинкелё, столкнулись 3 лерговых автомобиля (BMW, Audi и Honda), один из них загорелся. Есть пострадавшие.