В ночь на вторник, в 2 ч., полиция, врачи скорой помощи и пожарные-спасатели спешили на Эйшишкское шоссе. Там с дороги съехал и несколько раз перевернулся BMW.
© DELFI / Ainis Gurevičius

В автомобиле были три молодых человека и две девушки. Двое из них не пострадали (водитель и один пассажир). Двух девушек и одного молодого человека врачи скорой помощи увезли в больницу.

Водитель BMW рассказал DELFI, что ДТП произошло из-за выбежавшей на дорогу собаки. Увидев ее, молодой человек (он был трезвым) резко повернул руль, автомобиль съехал с дороги, несколько раз перевернулся. Пассажир сказал, что машина перевернулась не меньше 5 раз. Автомобиль остановился в 20-30 м от дороги у дерева.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Литовский исполнитель Мино попался нетрезвым за рулем автомобиля

Литовский исполнитель Мино, который известен песнями о...

ДТП с участием BMW в Вильнюсе: автомобиль перевернулся на Эйшишкском шоссе (3)

В ночь на вторник, в 2 ч., полиция, врачи скорой помощи и...

Трагедия в Каунасском районе: перевернулся автомобиль, один человек погиб

В воскресенье после обеда в Каунасском районе...

Военного подозревают в избиении человека в Радвилишкском районе (3)

Департамент полиции Литвы информирует, что в...

Во время акции по контролю за продажей алкоголя пара неожиданно оказалась в полиции (11)

1 сентября в Вильнюсе полиция зафиксировала несколько...

TOP новостей

Власти Литвы готовят почву для новых запретов, связанных с алкоголем (12)

На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных...

Магазины торговой сети Norfa меняют время работы

С ноября 2018 года большие магазины сети Norfa - XL, XXL и Hyper - в...

Жителей Литвы, которые ездят закупаться в Польшу, ждут временные неудобства (5)

В Литве актуальны различные запреты, связанные с...

Alanas Riley Possible route Nord Stream 2 according to company

Эксперт предлагает сценарий, грозящий провалом проекту Nord Stream 2 (579)

Сотрудник американского аналитического центра Atlantic...

Синоптики прогнозируют с середины недели сильные ливневые дожди с грозами

В ближайшие дни в Литве прогнозируют сильные ливневые...