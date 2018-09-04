В автомобиле были три молодых человека и две девушки. Двое из них не пострадали (водитель и один пассажир). Двух девушек и одного молодого человека врачи скорой помощи увезли в больницу.

Водитель BMW рассказал DELFI, что ДТП произошло из-за выбежавшей на дорогу собаки. Увидев ее, молодой человек (он был трезвым) резко повернул руль, автомобиль съехал с дороги, несколько раз перевернулся. Пассажир сказал, что машина перевернулась не меньше 5 раз. Автомобиль остановился в 20-30 м от дороги у дерева.