В автомобиле были три молодых человека и две девушки. Двое из них не пострадали (водитель и один пассажир). Двух девушек и одного молодого человека врачи скорой помощи увезли в больницу.
Водитель BMW рассказал DELFI, что ДТП произошло из-за выбежавшей на дорогу собаки. Увидев ее, молодой человек (он был трезвым) резко повернул руль, автомобиль съехал с дороги, несколько раз перевернулся. Пассажир сказал, что машина перевернулась не меньше 5 раз. Автомобиль остановился в 20-30 м от дороги у дерева.
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