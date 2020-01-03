ДТП с участием 4 автомобилей привело к заторам в Вильнюсе

По данным полиции, о ДТП сообщили в 16:53 ч.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, полиция помогает заполнять декларации и убрать с дороги автомобили, чтобы уменьшить затор.

По данным Sviesoforai.lt, всего в городе образовалось 9 заторов, произошло 6 ДТП.