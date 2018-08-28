ДТП под Вильнюсом: водитель сбежал, оставив пострадавших

27 августа, в 20.50 ч., в Вильнюсском районе, в Григайчай, на ул. Пяргалес, столкнулись два автомобиля, пострадали люди. Полиция информировала, что один из водителей сбежал, оставив пострадавших в машине.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Столкнулись автомобили Renault Laguna и BMW X5.

По словам очевидцев, Renault выехал на встречную полосу, что и стало причиной столкновения.

Пострадали два пассажира Renault и трехлетний ребенок, ехавший в BMW. Водитель Renault с места ДТП сбежал.

На месте происшествия DELFI узнал, что ребенка в BMW везли без специального кресла. По предварительным данным, родственник водителя BMW увез ребенка домой. Врачи скорой помощи увезли ребенка в больницу уже из дома. К счастью, все обошлось без серьезных травм.

Полицейские проверили на трезвость пассажиров Renault. Один из них был трезвым, а другой сильно пьян. Обоих пострадавших увезли в больницу.

Вероятно, пострадал и беглец, поскольку на раскрывшейся подушке безопасности была кровь.

В результате ДТП повреждены два автомобиля, один съехал с дороги.

На месте происшествия работал эксперт. Из Renault были взяты образцы запаха сбежавшего водителя.

Даже через 1,5 часа после ДТП дорога еще была перекрыта, образовались огромные заторы (по этой дороге тягачи едут в Беларусь).

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