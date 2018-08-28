ДТП под Вильнюсом: водитель сбежал, оставив пострадавших

Столкнулись автомобили Renault Laguna и BMW X5.
По словам очевидцев, Renault выехал на встречную полосу, что и стало причиной столкновения.
Пострадали два пассажира Renault и трехлетний ребенок, ехавший в BMW. Водитель Renault с места ДТП сбежал.
На месте происшествия DELFI узнал, что ребенка в BMW везли без специального кресла. По предварительным данным, родственник водителя BMW увез ребенка домой. Врачи скорой помощи увезли ребенка в больницу уже из дома. К счастью, все обошлось без серьезных травм.
Полицейские проверили на трезвость пассажиров Renault. Один из них был трезвым, а другой сильно пьян. Обоих пострадавших увезли в больницу.
Вероятно, пострадал и беглец, поскольку на раскрывшейся подушке безопасности была кровь.
В результате ДТП повреждены два автомобиля, один съехал с дороги.
На месте происшествия работал эксперт. Из Renault были взяты образцы запаха сбежавшего водителя.
Даже через 1,5 часа после ДТП дорога еще была перекрыта, образовались огромные заторы (по этой дороге тягачи едут в Беларусь).
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