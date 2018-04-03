ДТП под Каунасом: один человек погиб, двое ранены

3 апреля утром произошло ДТП на дороге A5. В результате столкновения транспортных средств один человек погиб и двое получили ранения, пишет Kas vyksta Kaune.
© Kauno aps. VPK

По предварительным данным, 3 апреля, в 07.48 ч., поступило сообщение о ДТП у Гарлявского виадука, недалеко от Каунаса (со стороны Мариямполе, дорога A5). Столкнулись легковой автомобиль BMW и тягач.

Водитель BMW (1995 г.р.) погиб, травмы получили пассажир легковушки и водитель тягача.

Пострадавших доставили в больницу.

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