23 февраля утром на столичной улице Гележинё Вилко столкнулись 7 автомобилей.
© DELFI / Jonas Gilys

Полиция информировала, что техническое ДТП произошло в 8.47 ч.

На ул. Гележинё Вилко, недалеко от моста, ведущего в парк Вингис (в сторону центра), столкнулись 7 автомобилей.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Ведется расследование.

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