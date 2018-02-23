Полиция информировала, что техническое ДТП произошло в 8.47 ч.

На ул. Гележинё Вилко, недалеко от моста, ведущего в парк Вингис (в сторону центра), столкнулись 7 автомобилей.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Ведется расследование.