ДТП на оживленной улице столицы: пострадала женщина, образовался затор

18 декабря, в 14 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, произошло ДТП. По данным полиции, столкнулись автомобили BMW и Volvo, пострадала женщина. На улице сразу же образовался затор.