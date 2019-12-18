18 декабря, в 14 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, произошло ДТП. По данным полиции, столкнулись автомобили BMW и Volvo, пострадала женщина. На улице сразу же образовался затор.
Авария произошла сразу же за мостом на пути в сторону Шешкине.
ДТП на оживленной улице столицы: пострадала женщина, образовался затор
18 декабря, в 14 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко,...
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