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В среду в Вильнюсе произошло техническое ДТП, парализовавшее движение на одной из основных улиц столицы Литвы – Гележинё Вилко.
ДТП на основной улице Вильнюса: Kia врезался в ограждение
© DELFI / Domantas Pipas

Полиция информировала Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 9.33 ч.

По предварительным данным, автомобиль Kia, у виадука рядом с парком Вингис, врезался в ограждение.

По данным полиции, образовался большой затор на пути из центра к парку Вингис. Водителей просили выбирать другой маршрут.

Люди в ДТП не пострадали.

ru.DELFI.lt
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