ДТП на основной улице Вильнюса: Kia врезался в ограждение

Полиция информировала Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 9.33 ч.

По предварительным данным, автомобиль Kia, у виадука рядом с парком Вингис, врезался в ограждение.

По данным полиции, образовался большой затор на пути из центра к парку Вингис. Водителей просили выбирать другой маршрут.

Люди в ДТП не пострадали.