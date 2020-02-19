ДТП на основной улице Вильнюса: Kia врезался в ограждение

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В среду в Вильнюсе произошло техническое ДТП, парализовавшее движение на одной из основных улиц столицы Литвы – Гележинё Вилко.
Полиция информировала Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 9.33 ч.
По предварительным данным, автомобиль Kia, у виадука рядом с парком Вингис, врезался в ограждение.
По данным полиции, образовался большой затор на пути из центра к парку Вингис. Водителей просили выбирать другой маршрут.
Люди в ДТП не пострадали.
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