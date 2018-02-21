ДТП на Молетском шоссе: пострадала женщина

Из-за столкновения легкового автомобиля и тягача было нарушено движение по Молетскому шоссе. Обе машины съехали с дороги, пострадала женщина.
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21 февраля, в 11.09 ч., спасателям сообщили о ДТП на Молетском шоссе. Недалеко от Утены, у деревни Застронас столкнулись легковой автомобиль, Audi A6 и тягач. Обе машины съехали с дороги.

Пострадала женщина.

Из-за ДТП было осложнено движение на Молетском шоссе, однако около 13 ч. оно было восстановлено.

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