ДТП на Молетском шоссе: пострадала женщина

21 февраля, в 11.09 ч., спасателям сообщили о ДТП на Молетском шоссе. Недалеко от Утены, у деревни Застронас столкнулись легковой автомобиль, Audi A6 и тягач. Обе машины съехали с дороги.
Пострадала женщина.
Из-за ДТП было осложнено движение на Молетском шоссе, однако около 13 ч. оно было восстановлено.
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