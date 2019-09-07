ДТП на дороге Вильнюс-Клайпеда: пострадали 6 человек

Департамент полиции Литвы информирует о серьезном ДТП на дороге Вильнюс-Клайпеда. По предварительным данным, пострадали 6 человек.
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7 сентября, в 10.15 ч., в Расейнском районе, на 166-м км дороги Вильнюс-Клайпеда автомобиль Chrysler врезался в остановившийся в первой полосе VW Sharan.

По предварительным данным, пострадали 6 человек.

Движение полиция не перекрывала, автомобили могут проехать по второй полосе.

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