По данным спасателей, ДТп произошло около 18-ти часов.

По сведениям очевидцев, столкнулись автомобили Volvo, Toyota и Hyundai. В одном из авто был зажат человек. Спасатели освободили его и передали врачам.

Очевидцы ДТП рассказали, что на место происшествия приехала не одна скорая помощь. В больницу увезли 7 человек.

Пока велись спасательные работы, дорога была перекрыта.

По сведениям читателей DELFI, виновник ДТП - водитель Volvo, который не справился с управлением.

Водитель Volvo оказался пьян, в его организме было 1,58 промилле.