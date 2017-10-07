7 октября вечером на дороге Варена-Друскининкай произошло ДТП, на место происшествия выехали врачи, полиция и спасатели. Сообщалось, что столкнулись три автомобиля, в одном из них был зажат человек. Врачи увезли в больницу 7 человек (в их числе был и младенец).
© Two Whites Photography

По данным спасателей, ДТп произошло около 18-ти часов.

По сведениям очевидцев, столкнулись автомобили Volvo, Toyota и Hyundai. В одном из авто был зажат человек. Спасатели освободили его и передали врачам.

Очевидцы ДТП рассказали, что на место происшествия приехала не одна скорая помощь. В больницу увезли 7 человек.

Пока велись спасательные работы, дорога была перекрыта.

По сведениям читателей DELFI, виновник ДТП - водитель Volvo, который не справился с управлением.

Водитель Volvo оказался пьян, в его организме было 1,58 промилле.

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