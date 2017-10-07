По данным спасателей, ДТп произошло около 18-ти часов.
По сведениям очевидцев, столкнулись автомобили Volvo, Toyota и Hyundai. В одном из авто был зажат человек. Спасатели освободили его и передали врачам.
Очевидцы ДТП рассказали, что на место происшествия приехала не одна скорая помощь. В больницу увезли 7 человек.
Пока велись спасательные работы, дорога была перекрыта.
По сведениям читателей DELFI, виновник ДТП - водитель Volvo, который не справился с управлением.
Водитель Volvo оказался пьян, в его организме было 1,58 промилле.
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