ДТП на дороге Паневежис-Купишкис столкнулись грузовые автомобили, пострадали три человека

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали на станцию скорой помощи и в полицию.
По данным полиции, пострадали три человека. Одного из них из автомобиля доставали пожарные-спасатели. Всех троих пострадавших доставили в больницу.
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