ДТП на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки: движение возобновлено

Пресс-секретарь Мариямпольского комиссариата Дайва Климавичене информировала, что около 7.24 ч. поступило сообщение о ДТП на 83-м км дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки.

По предварительным данным, легковой автомобиль Ford выехал со второстепенной дороги на главную (A5) и столкнулся с тягачом.

Движение на этом участке дороги возобновлено.