В среду утром на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки столкнулись два транспортных средства. Сообщается, что движение на дороге перекрыто.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Пресс-секретарь Мариямпольского комиссариата Дайва Климавичене информировала, что около 7.24 ч. поступило сообщение о ДТП на 83-м км дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки.

По предварительным данным, легковой автомобиль Ford выехал со второстепенной дороги на главную (A5) и столкнулся с тягачом.

Движение на этом участке дороги перекрыто.

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