Пресс-секретарь Мариямпольского комиссариата Дайва Климавичене информировала, что около 7.24 ч. поступило сообщение о ДТП на 83-м км дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки.
По предварительным данным, легковой автомобиль Ford выехал со второстепенной дороги на главную (A5) и столкнулся с тягачом.
Движение на этом участке дороги перекрыто.
ДТП на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалкай: движение перекрыто
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