Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения информировала, что в 8.15 ч. поступило сообщение о том, что на дороге A1 Каунас-Клайпеда, недалеко от Минишкяй, произошло ДТП.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Renault и тягач Mercedes-Benz.

Из искореженного автомобиля пожарные-спасатели освободили зажатого мужчину. Пока данных о степени серьезности полученных им повреждений нет.

Каунасская полиция информировала DELFI, что движение транспорта на этом участке осложнено, однако полиция регулирует движение. По данным полиции, водитель тягача трезвый.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Очевидцы в фесйбуке пишут, что от легковушки почти ничего не осталось.