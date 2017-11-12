В социальной сети Facebook пользователи поделились фотографиями съехавшего с дороги автомобиля. Машина оказалась в кювете. До приезда спасателей пострадавшие сами выбрались из автомобиля. Пострадали три человека.
© Facebook

Спасатели сообщают, что 12 ноября, в 16 ч. поступило сообщение о том, что недалеко от Пренай в кювете лежит автомобиль.

Спасатели перевернули автомобиль, поставили его на колеса и отключили аккумулятор.

Троих пострадавших врачи увезли в больницу.

ДТП на дороге Каунас-Алитус: автомобиль съехал с дороги, пострадали три человека
© Facebook
ДТП на дороге Каунас-Алитус: автомобиль съехал с дороги, пострадали три человека
© Facebook
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