ДТП на дороге Каунас-Алитус: автомобиль съехал с дороги, пострадали три человека

Спасатели сообщают, что 12 ноября, в 16 ч. поступило сообщение о том, что недалеко от Пренай в кювете лежит автомобиль.
Спасатели перевернули автомобиль, поставили его на колеса и отключили аккумулятор.
Троих пострадавших врачи увезли в больницу.
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