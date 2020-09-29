Мужчина, с которым женщина познакомилась по интернету, рассказал ей, что он находится в Афганистан е (в последнее время мошенники, которые выманивают деньги у женщин, часто представляются американскими военными, которые служат в Афганистане). Он выманил у женщины немало денег.

Начато расследование по факту мошенничества.