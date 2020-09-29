aA
28 сентября Вильнюсская полиция получила заявление гражданки (1984 г.р.), в котором сказано, что с 27 июня до конца августа этого года незнакомый мужчина, с которым она познакомилась по интернету, выманил у нее 19 700 евро.
Naršymas internete
Naršymas internete
© Shutterstock

Мужчина, с которым женщина познакомилась по интернету, рассказал ей, что он находится в Афганистан е (в последнее время мошенники, которые выманивают деньги у женщин, часто представляются американскими военными, которые служат в Афганистане). Он выманил у женщины немало денег.

Начато расследование по факту мошенничества.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской "Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах" (155)

Находящийся с визитом в Литве президент Франции...

Не все эпидемиологи в Литве выдерживают нагрузку: работы больше чем во время карантина (12)

Во вторник утром парламентская фракция оппозиционной...

В Литве за сутки установили 88 новых случаев коронавируса (10)

За минувшие сутки в Литве установили 88 новых случаев...

Эксперимент в Дзукии: сколько грибов можно собрать за один час (1)

Журналист задался вопросом, сколько грибов в...

Макрон в Вильнюсе: Россия должна дать объяснения в связи с отравлением Навального (56)

Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Франции...

|Maža didelių žinių kaina