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28 сентября Вильнюсская полиция получила заявление гражданки (1984 г.р.), в котором сказано, что с 27 июня до конца августа этого года незнакомый мужчина, с которым она познакомилась по интернету, выманил у нее 19 700 евро.
Мужчина, с которым женщина познакомилась по интернету, рассказал ей, что он находится в Афганистан е (в последнее время мошенники, которые выманивают деньги у женщин, часто представляются американскими военными, которые служат в Афганистане). Он выманил у женщины немало денег.
Начато расследование по факту мошенничества.
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