"В четверг вечером нас информировали о том, что в каунасском Akropolis из парикмахерской магазина KIKA пытались украсть собаку породы бишон фризе. По предварительным данным, вор ворвался в парикмахерскую, схватил собаку и бросился бежать. По словам очевидцев, мужчина выбежал из ТЦ и сел в первый попавшийся автомобиль, взяв в заложницы женщину. Он стал ей угрожать и требовать быстрее ехать, однако около "лежачего полицейского" водитель остановилась и выскочила из машины и стала звать на помощь. В это время к автомобилю подбежала парикмахер и вместе с двумя неравнодушными очевидцами отобрала собаку у похитителя", – сказала глава сети KIKA Лорета Барейкене.

По ее словам, персонал магазина пережил шок.

"Мы рады, что в KIKA работает хорошая команда – парикмахер до сих пор не может прийти в себя, но собака вернулась к хозяевам. Мы благодарны неравнодушным прохожим", – сказала Барейкене.

"Об инциденте информировали полицию и хозяйку собаки", – продолжила она.

"Мы очень обеспокоены, поэтому рекомендуем хозяевам беречь своих питомцев: не оставляйте их одних у магазинов и в машинах, будьте бдительны во время прогулок во дворах и парках", – напоминает Барейкене.

Представитель полиции Одета Вайткявичене подтвердила, что о попытке похитить собаку они были информированы. Однако о том, что была взята в заложницы женщина с автомобилем, им не сообщали. Похитителю удалось бежать. В пятницу полиция намеревалась просмотреть записи видеокамер и искать подозреваемого.