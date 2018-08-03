В четверг, 1 августа, около часа ночи, на Лаворишкский дорожный пост прибыли на автомобиле Mercedes-Benz Viano два гражданина России Г.И. и В.К. Сотрудникам таможни они сообщили, что едут на выставку собак в Бельгию и везут туда своих питомцев - четырёх русских чёрных терьеров.
Однако во время досмотра автомобиля таможенники в провозимом вольере, под собаками, обнаружили 6 517 пачек белорусских сигарет Pall Mall, стоимость которых вместе с подлежащими уплате налогами составляет 20 988 евро.
Табачные изделия были изъяты, должностные лица позаботились, чтобы не по своей воле ставшие прикрытием контрабанды четвероногие, по виду страдавшие от перегрева, не пострадали. В Вильнюсском отделе Таможенной уголовной службы начато досудебное расследование контрабанды и незаконного распоряжения подакцизными товарами. Процессом руководит Вильнюсская окружная прокуратура.
Граждане России после опроса были освобождены под залог. Таким образом, как хозяева, так и их питомцы должны успеть на выставку в Бельгии. Однако попытка нелегально обогатиться гражданам России может стоить дорого: им грозит штраф в размере до 9 000 евро, сообщает Таможенная уголовная служба.
Сотрудники таможни утверждают, что на Лаворишкском дорожном посту впервые столкнулись с попыткой нелегального провоза сигарет под прикрытием собак.
Следует заметить, что за несколько дней до этого случая помощница таможенников – веймарская легавая Дайка помогла найти сотни пачек нелегальных сигарет в посылках в Великобританию и Нидерланды. Таким образом, лишь от людей зависит, на какой стороне фронта борьбы с теневым бизнесом окажутся их четвероногие помощники.
Доселе невиданный способ контрабанды: таможенники обнаружили сигареты под собаками, которых везли на выставку
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