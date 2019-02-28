28 февраля, в 6 ч., поступило сообщение о том, что в Алитусском районе, в деревне Кавальчукай, на дороге Алитус-Симнас-Калвария, не справился с управлением фуры водитель из Беларуси (1961 г.р.). Тягач с полуприцепом перевернулся и полностью перекрыл движение в обоих направлениях.
Водитель не пострадал, он ехал один, был трезвым.
Пока проводят работы по подъему тягача, полиция регулирует движение, направляя автомобили в объезд.
На дороге Алитус-Калвария дорогу перекрыла перевернувшаяся фура (1)
Полиция информирует, что на дороге...
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