28 февраля, в 6 ч., поступило сообщение о том, что в Алитусском районе, в деревне Кавальчукай, на дороге Алитус-Симнас-Калвария, не справился с управлением фуры водитель из Беларуси (1961 г.р.). Тягач с полуприцепом перевернулся и полностью перекрыл движение в обоих направлениях.

Водитель не пострадал, он ехал один, был трезвым.

Пока проводят работы по подъему тягача, полиция регулирует движение, направляя автомобили в объезд.