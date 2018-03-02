Департамент полиции информировал, что в Радвилишском районе трагически погиб ребенок. Предполагают, что двухлетнего мальчика убило током.
© Shutterstock nuotr.

1 марта, в 17.55 ч. в доме, в Радвилишкском районе обнаружили тело мальчика (2015 г.р.) с розовато-синими пятнами.

Подозревают, что ребенка убило током.

Пресс-секретарь полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала DELFI, что несчастье, вероятно, произошло из-за елочной гирлянды.

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В России задержан бывший политик – в Литве он осужден за убийства (4)

В России , в Калининградской области, задержан...

В Друскининкай алкоголем отравился 14-летний подросток (1)

В Друскининкайскую больницу доставлен и...

Дома погиб ребенок: предполагают, что его убило током (1)

Департамент полиции информировал, что в Радвилишском...

В Алитусском районе с дороги съехал автобус с гражданами Польши (6)

1 марта, около 18 ч. в Алитусском районе, у деревни...

Вильнюсские полицейские вынесли из горящей квартиры пострадавшего (1)

Патрульные ГКП Вильнюсского округа Ругиле Кропите,...

TOP новостей

Исследование показало самые проблемные мэрии Литвы (15)

В Литве есть мэрии, которые можно назвать самыми...

Литовские водители новой возможностью пользоваться не спешат (6)

С начала этого года в Литве разрешается...

В России задержан бывший политик – в Литве он осужден за убийства (4)

В России , в Калининградской области, задержан...

Ограничения дизельных автомобилей в Литве были бы болезненными

Страны Европы одна за другой принимают решения,...

Norfa сокращает время работы, как поступят другие сети? (20)

После того как с января 2018 года было сокращено время...