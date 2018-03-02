1 марта, в 17.55 ч. в доме, в Радвилишкском районе обнаружили тело мальчика (2015 г.р.) с розовато-синими пятнами.
Подозревают, что ребенка убило током.
Пресс-секретарь полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала DELFI, что несчастье, вероятно, произошло из-за елочной гирлянды.
Ведется расследование.
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