В основном это были граждане России, которые с 2015 года подавали заявления о получении временного вида на жительство в Литве на основании того, что они прибывают в страну для волонтерской работы в литовском филиале шведской организации Didaktik.
Иностранцы декларировали, что будут заниматься в Литве волонтерством - обучать пожилых людей пользоваться компьютерами, оказывать помощь животным.
Департамент отмечает, что лишил временного вида на жительство 78 участвовавших в этой схеме лиц, еще почти 20 лицам отказал в выдаче разрешений.
В целом в 2017 году Департамент миграции аннулировал около 2,2 тыс. разрешений на временное жительство в Литве, из них около 600 - были иностранцы, представившие ложные данные о деятельности в компании, либо было выявлено, что компания, для работы в которой прибыли иностранцы, являлась фиктивной.
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