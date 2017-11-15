До служб дошла информация о жестоком обращении воспитателя с детьми в Каунасе

Заместитель главы администрации самоуправления Каунаса Нийоле Путрене в ходе пресс-конференции объяснила сложившуюся ситуацию.

"После того, как стало известно о новом случае, он взят под контроль, с родителями связались, больших претензий у них нет. Как ни жаль, данный случай был скрыт от нас. Сейчас мы перенимаем ситуацию в свои руки", - утверждала представитель самоуправления.

"2 ноября родители обратились к заведующей детского сада, однако, по ее собственному утверждению, заявление она получила только 6 ноября в ходе родительского собрания. На другой день она информировала отдел по защите прав ребенка. К сожалению, данная информация до нас не дошла. Родители утверждают, что возможно применялось насилие в отношении детей", - сказала Н.Путрене.

Представитель городских властей утверждала, что есть информация о том, что детей привязывали.

"Выяснилось, что родители жаловались на трех сотрудников, но основная жалоба относится лишь к одной воспитательнице, других только упоминают. Эта воспитательница в группе уже не работает, однако сегодня, после разговора с директором детского сада, мы потребовали, чтобы воспитательница была полностью отстранена от работы с детьми", - рассказала сотрудница самоуправления.

По ее словам, родители утверждают, что детей привязывали изолентой к стульям.

"Да, в одной из жалоб родителей был упомянут такой случай", - сказала она.

Директор детского сада, в свою очередь, не склонна говорить.

"Пока идет расследование, мы не можем общаться, поэтому комментировать ситуацию не будем. Могу лишь сказать, что, когда я получила претензию, то обратилась в Службу по защите прав ребенка", - рассказала заведующая детским садом.

Прокуроры утверждают, что жалоба была получена от Службы по защите прав ребенка. В связи с происшествием открыто досудебное расследование согласно 3 части 140 статьи УК ЛР. За это преступление грозит штраф, арест или срок заключения до двух лет тюрьмы.

Правда, пока подозрения еще никому не предъявлены. "На данной стадии досудебного разбирательства подозреваемых у нас пока еще нет. Проводятся интенсивные следственные действия, опросы, поэтому в отношении процессуального статуса этих лиц, мы примем решение позже", - сказала прокурор Лина Гудонене.

Служба по защите прав ребенка получила заявление от 9 родителей. Они обратились к директору детсада, которая и передала материалы в правоохранительные органы.

"Число пострадавших может расти. Однако можно и снижаться. Первоначальная информация такова: родители обратились по поводу несоответствующего поведения одной воспитательницы. Обстоятельства пока выясняются, мы будем дополнительно информировать", - заключила Л.Гудолене.