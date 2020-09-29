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22 июня из алитусской больницы им. С.Кудирки ушел пациент Лаймутис Станис (1969 г.р.), мужчина пропал без вести.
До сих пор не найден мужчина, который три месяца назад пропал из больницы
© Alytaus apskr. VPK

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы коротко стриженные. На мужчине могла быть красная майка с коротким рукавом, синие спортивные брюки, синяя вьетнамка на правой ноге. Поскольку у мужчины повреждена нога, он может хромать или опираться на трость.

Сейчас внешность пропавшего могла сильно измениться - мужчина мог отпустить бороду.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Дейвидасу Пашуконису по номерам +370 700 65729, +370 614 79364, писать по эл. почте deivydas.pasukonis@policija.lt или звонить по номеру 112.

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