До 50 млн аккаунтов в Facebook могли быть доступны для неизвестных хакеров

Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и могли получить доступ к примерно 50 млн аккаунтов.
© Shutterstock

В компании заявили, что не знают, кто стоит за взломом.

Facebook обнаружила уязвимость во вторник и обратилась в полицию.

В пятницу пользователям, которых компания считает потенциальными объектами вторжения, было предложено войти в сеть заново.

Глава отдела безопасности Facebook Гай Розен сообщил, что в настоящее время дефект устранен.

Уязвимость обнаружилась в функции View As (в русскоязычной версии — "Посмотреть как"). Она позволяет узнать, как выглядит профиль пользователя глазами других пользователей. Эта функция появилась не позже 2012 года.

Статьи по теме:
Facebook сократит поддержку Трампа на выборах 2020 года
В Facebook начали искать "российскую пропаганду" на фото и видео  (3)

Как сообщает компания, воспользовавшись этой функцией, злоумышленники смогли получить так называемые маркеры (токены) доступа — это строка кода, которая определяет, изменяет или записывает данные "Фейсбука" от лица определенного человека.

Маркеры доступа также позволяют пользователю находиться в своем аккаунте и не вводить пароль каждый раз, когда он совершает новое действие.

В компании говорят, что пока не знают, использовали ли злоумышленники чужие аккаунты и получали ли они доступ к какой-то закрытой от них информации.

В "Фейсбуке" утверждают, что уязвимость стала возможной после введения новой функции загрузки видео в июле 2017 года, которая также повлияла на View As.

"Фейсбук" заявляет, что функция "Посмотреть как" временно отключена и что все маркеры будут отключены, в результате чего любой хакер, проникший в аккаунт, автоматически потеряет доступ к нему.

Эта мера затронет около 90 млн аккаунтов — это и те, которые могли быть взломаны, и еще около 40 аккаунтов, получавших запросы "посмотреть как".

Всем владельцам этих аккаунтов теперь придется вновь вводить свой пароль. Это не означает, что хакеры в самом деле проникли в аккаунты этих пользователей.

Facebook предупреждает, что число потенциальных пострадавших может возрасти и что компания продолжает тщательное расследование этого инцидента.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Болгарии подозревают российские спецслужбы в прослушке лидеров ЕС (7)

В Болгарии подозревают российские спецслужбы в...

Как работает российское вмешательство в дела соседних стран (43)

Переписка в скайпе и другие документы, попавшие в...

ЧП и криминал

До 50 млн аккаунтов в Facebook могли быть доступны для неизвестных хакеров

Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались...

В Литву пытались нелегально ввезти почти 3 кг янтаря (10)

Сотрудники литовской таможни задержали на...

В центре Вильнюса обнаружен снаряд, введен план "Щит"

28 сентября в центре Вильнюса был обнаружен...

В Вильнюсскую больницу с симптомами переохлаждения доставлен мужчина (2)

27 сентября утром в Вильнюсскую больницу доставили...

В Вильнюсе зафиксировали 3 массовых ДТП, повреждены 16 автомобилей

Полиция информировала, что 28 сентября в Вильнюсе на...

TOP новостей

Чуда не будет: в течение 30 дней к специалисту не попадете (106)

Минздрав Литвы объявил, что с 1 января 2019 года каждый...

"Свадьба по-нашему!" - самая жизнеутверждающая серия DELFI (2)

Кто передает "очаг" молодоженам, что делают с цветком...

Хорошая новость: бабье лето не за горами (3)

Похолодало. Многие стали доставать теплую одежду и...

До 50 млн аккаунтов в "Фейсбуке" могли быть доступны для неизвестных хакеров (8)

Компания Facebook сообщила, что хакеры знали об уязвимости...

Отопление подорожает: на сколько и почему увеличится цена (110)

В начале этого отопительного сезона значительно...