В ходе расследования были опрошены более 150 лиц, около 50 из них - это бывшие или нынешние члены Сейма, экс-министры, европарламентарии.

При проведении досудебного расследования было проведено более 30 обысков, проверено около 50 электронных приборов и носителей данных получено около 50 выводов специалистов.

BNS представляет основные факты по этому делу.

Элигиюс Масюлис: правоохранительные органы подозревают бывшего председателя Либерального движения экс-парламентария Элигиюса Масюлиса в принятии взятки, превышающей сто тысяч евро у вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса за деятельность политической партии в пользу концерна. Его подозревают в том, что он взял взятку за оказание влияния при избрании места памятнику Йонасу Басанавичюсу в Вильнюсе, при рассмотрении в сейме поправок к закону о потребительских кредитах, и постановления по поводу дороги Вильнюс-Утяна. В целом в ходе обысков у бывшего политика было обнаружено около четверти миллиона евро. Э. Масюлису предъявлены обвинения во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении. Он признает, что брал деньги у Р. Курлянскиса, однако называет эти средства займом.

Шарунас Густайнис: экс-либерала, бывшего члена Вильнюсского горсовета Шарунаса Густайниса подозревают в том, что в обмен на принятие выгодных для MG Baltic решений в сейме он взял почти 9 тыс. евро взятки, замаскированной в качестве помощи общественному учреждению Taikomosios politikos institutas ("Институт прикладной политики"). По мнению прокуроров, выполняя просьбу Р. Курлянскиса, Ш. Густайнис зарегистрировал в сейме поправки к закону о потребительских кредитах и голосовал за их принятие. Подозреваемый во взяточничестве Ш. Густайнис утверждает, что подозрения правоохранительных органов вызывают у него смех и обещал защитить себя в суде.

Гинтарас Степонавичюс: бывшего члена ЛД, парламентария Гинтараса Стяпонавичюса подозревают в том, что он с вице-президентом MG Baltic Р. Курлянскисом обсуждал незаконное финансирование ЛД через благотворительный фонд своего имени и через учрежденный им центр Laisves studiju centras . По данным должностных лиц, договорившись о помощи этим организациям, Г. Стяпонавичюс в сейме голосовал за принятие выгодных для концерна правовых актов. Конкретные правовые акты и суммы не называются. Г. Стяпонавичюс подозревается в злоупотреблениях. Парламентарий признает, что обсуждал с MG Baltic помощь упомянутым организациям, однако отрицает совершение преступления, поскольку не голосовал за благоприятное для концерна решение.

Витаутас Гапшис: правоохрана подозревает, что через бывшего тогда членом сейма, представителя Партии труда (ПТ) В. Гапшиса Р. Курлянскис за 27 тыс. евро взятки пытался повлиять на членов ПТ, чтобы те также действовали в пользу интересов MG Baltic . По мнению должностных лиц, часть взятки была замаскирована в виде скидок за политическую рекламу ПТ, оттранслировавшуюся через телеканалы концерна, другая часть средств была замаскирована как благотворительная помощь общественному учреждению. В. Гапшиса подозревают в том, что он мог действовать в пользу концерна в сейме при рассмотрении поправок к закону о прибыли и потребительских кредитах, а также при голосовании по проекту дороги Вильнюс-Утяна.

Должностные лица утверждают, что бывший член сейма также мог оказывать влияние на бывшую тогда министром сельского хозяйства Виргинию Балтрайтене (также в пользу MG Baltic ) при принятии решения о будущем главы ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai Стасиса Дайлидки, а также оказывать влияние на результаты конкурсов публичных закупок Игналинской АЭС. В. Гапшису предъявлены подозрения во взяточничестве и торговле влиянием. Экс-парламентарий отрицает факт получения взятки, утверждает, что не голосовал за принятие благоприятных для концерна решений, а рекламные скидки для ПТ получил путем деловых переговоров.

Раймондас Курлянскис: вице-президента MG Baltic подозревают в подкупе Э. Масюлиса, Г. Стапонавичюса и В. Гапшиса и торговле влиянием. Р. Курлянским публично заявлял, что не согласен с подозрениями, однако детали не комментировал. На этой неделе он заявил, что продает имеющиеся у него акции в компании концерна и после завершения сделки намерен уйти в отставку со всех должностей в MG Baltic .

ЛД, ПТ, MG Baltic: правоохранительные органы подозревают, что MG Baltic, Либеральное движение и Партия труда получили выгоду от незаконной деятельности своих представителей, подозрения были предъявлены и этим трем юридическим лицам. ПТ предъявлены подозрения во взяточничестве в крупном размере и торговле влиянием в крупном размере, ЛД подозревается во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблениях, а MG Baltic подозревается в подкупе этой партии и торговле влиянием.

Представители MG Baltic называют предъявленные концерну подозрения злоупотреблениями прокурора своими правами и психологическим давлением. Партии с подозрениями не согласны, поскольку считают, что ответственность должны нести люди, совершавшие конкретные действия, а не объединявшие их организации, которые не предоставляли им никаких полномочий.

Дарюс Моцкус и Романас Раулинайтис: в ходе досудебного расследования, в качестве спецсвидетелей были опрошены президент и владелец MG Baltic Дарюс Моцкус и член правления концерна Романас Раулынайтис. Этот статус означает, что правоохранительным органам эти лица свидетельствовали о своих действиях, однако у должностных лиц не хватило данных объявить их подозреваемыми.