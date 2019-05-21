Девочка из Клайпеды уехала на поезде в Вильнюс и пропала

20 мая, в 6.40 ч., мать посадила свою 14-летнюю дочь Эву Р. (2004 г.р.) на поезд, следовавший в Вильнюс. Однако девочка не приехала ни в школу, куда уехала, ни домой.