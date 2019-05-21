20 мая, в 6.40 ч., мать посадила свою 14-летнюю дочь Эву Р. (2004 г.р.) на поезд, следовавший в Вильнюс. Однако девочка не приехала ни в школу, куда уехала, ни домой.
© Klaipėdos aps. VPK

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч. На девушке были синие джинсы, черная куртка, спортивная обувь.

всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просьба звонить по номеру 112.

ЧП и криминал

Девочка из Клайпеды уехала на поезде в Вильнюс и пропала (3)

20 мая, в 6.40 ч., мать посадила свою 14-летнюю дочь Эву Р. (2004...

В этом году в Литве задержано в 3 раза больше контрабанды сигарет (6)

В этом году литовские таможенники задержали в три раза...

Кровавый конфликт в Вильнюсе: пострадавший в больнице, подозреваемый в КПЗ (2)

В ночь на вторник в Вильнюсе был ранен молодой человек....

ДТП на дороге Каунас-Клайпеда: пожарные-спасатели помогали зажатому в авто человеку (2)

21 мая утром на дороге Каунас - Клайпеда произошло...

Нетрезвый каунасец на Subaru Forester застрял во дворе между деревьями (5)

19 мая, в 18.10 ч., в Каунасе, на ул. Вейверю, мужчина (1968 г.р.)...

TOP новостей

Порядок проведения техосмотра в Литве может измениться (45)

Услуги техосмотра в Литве предоставляют десять...

Ошибка ГИК: голосовавшему на выборах в ЕП иностранцу дали бюллетень для голосования на выборах президента Литвы (5)

Гражданин Великобритании Марк Адам Гарольд 21 мая...

Науседа решил ответить: средства штаба Шимоните ушли в карман членов партии и родственников консерваторов (6)

20 мая, меньше чем за неделю до второго тура...

Профессор Ландсбергис: мы в Европе можем стать очень значимыми (71)

20 мая в студии DELFI состоялись дебаты перед выборами в...

Специалисты обеспокоены: большинство жителей Литвы неверно себе представляет значение выборов в ЕП (21)

В конце мая граждане Евросоюза будут выбирать членов...