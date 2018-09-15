Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee.
Danske Bank
© DELFI / Karolina Pansevič

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — тем временем еще три года назад предупреждал банк Danske, что приемлемо обслуживать только каждого десятого клиента эстонского филиала, передает "Актуальная камера" со ссылкой на издание Financial Times.

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Deutsche Bank прекратил отношения с эстонской дочкой Danske, поскольку происхождение средств на счетах нерезидентов вызывало беспокойство.

Один из высокопоставленных работников Deutsche Bankа советовал Danske прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

Напомним, расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал Danske банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов.

rus.delfi.ee
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