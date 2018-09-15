Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — тем временем еще три года назад предупреждал банк Danske, что приемлемо обслуживать только каждого десятого клиента эстонского филиала, передает "Актуальная камера" со ссылкой на издание Financial Times.
Deutsche Bank прекратил отношения с эстонской дочкой Danske, поскольку происхождение средств на счетах нерезидентов вызывало беспокойство.
Один из высокопоставленных работников Deutsche Bankа советовал Danske прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.
Напомним, расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал Danske банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов.
Deutsche Bank еще в 2015 году предупреждал о проблемах в эстонском филиале Danske Bank (1)
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