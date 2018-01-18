"Судебная практика по теракту очень скудна. Суд, оценив собранные доказательства, оценивал, соответствуют ли эти доказательства инкриминируемым преступным деяниям", - сказала судья Дануте Гячайте, объявившая приговор.

По ее словам, суд учел, что у обвиняемых были террористические цели. Оценив показания обвиняемых и свидетелей, то, что был нанесен вред имуществу непричастных людей, суд признал, что целью было запугать общественность, вызвать панику.

"Было актуально то, против кого предумышленно это было направлено, очень важное значение имеет то, что умышленно было направлено не против действий полиции, а против жителей города Мариямполе, у которых не было никаких связей с делом, и они не могли объяснить, почему были подожжены именно их автомобили", - сказала судья.

"Суд решает, что деяние было инкриминировано правильно", - сказала она.

Обвиняемые наказаны сроками лишения свободы от четырех до одного года.

Согласно данным дела, преступление было совершено в 2011 году, когда один из обвиняемых пытался запугать часть общественности и вынудить полицию Мариямполе воздержаться от процессуальных действий в отношении его друга. Стремясь отомстить полицейским за якобы несправедливые процессуальные действия по аресту его друга, он указал другим обвиняемым организовать поджоги автомобилей.

По этому указанию ночью 13 января 2011 года в различных местах Мариямполе одновременно были подожжены семь автомобилей. Все автомобили были подожжены аналогичным способом: было разбито стекло и в салон были вброшены горючие материалы.