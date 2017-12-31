Полиция сообщает, что 30 декабря в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Викингу, 1, в ТЦ Ikea, охрана задержала двух покупателей, которые хотели рассчитаться за покупки (мебель) и дали кассиру 3000 евро.

Часть денег вызвала подозрение – две банкноты по 500 евро, как подозревают, были фальшивыми.