Полиция сообщает, что 30 декабря в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Викингу, 1, в ТЦ Ikea, охрана задержала двух покупателей, которые хотели рассчитаться за покупки (мебель) и дали кассиру 3000 евро.
Часть денег вызвала подозрение – две банкноты по 500 евро, как подозревают, были фальшивыми.
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