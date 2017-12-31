Перед Новым годом в торговом центре Ikea в Вильнюсе покупавшие мебель щедрые покупатели не остались незамеченными. Однако вряд ли это внимание понравилось им.
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция сообщает, что 30 декабря в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Викингу, 1, в ТЦ Ikea, охрана задержала двух покупателей, которые хотели рассчитаться за покупки (мебель) и дали кассиру 3000 евро.

Часть денег вызвала подозрение – две банкноты по 500 евро, как подозревают, были фальшивыми.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Деньги щедрых покупателей в Ikea привлекли внимание охраны и полиции (8)

Перед Новым годом в торговом центре Ikea в Вильнюсе...

В колодце у соседа мужчина, как предполагают, нашел тело своей супруги (9)

30 декабря, в 15.07 ч. по Единому номеру помощи поступило...

В сумке у покупателя оказалась дрель и шуруповерт (9)

4 декабря 2017 года в 15.33-15.51 ч. из магазина были украдены:...

В Шяуляй в Regitrа у мужчины конфисковали приобретенный автомобиль (7)

В Шяуляй в Regitrа приехал мужчина, который хотел...

Во время взрыва в Каунасе были повреждены два автомобиля (2)

В ночь на 30 декабря в Каунасе во дворе многоквартирных...

TOP новостей

Ждет решающая ночь – в Литве вступают в силу ограничения на торговлю алкоголем (80)

После того как часы пробьют 12 ч. ночи в Литве вступит в...

Госдолг: сколько в прошлом году был должен каждый житель Литвы (206)

Во время обсуждения госбюджета часто упоминали понятие...

В праздники меняется график работы магазинов и торговых центров (3)

В ожидании Нового года лучше всего все подготовить...

Жители Литвы меньше других в ЕС довольны личной жизнью (6)

Жители Литвы по уровню счастья в семье находятся почти...

Не нанесут ли горе Гедиминаса вред новогодние фейерверки (14)

Пока гора Гедиминаса стоит "украшенная" оползнями,...