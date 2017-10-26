Напоминаем, в последний раз Роналдса видели в 11 часов 22 октября — в Лиепае, перед выездом из дома. При себе у пропавшего были водительские права, паспорт. Телефон остался дома.
Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые.
Был одет: возможно, камуфляжный костюм песочного цвета.
Если вы видели пропавшего молодого человека или что-то знаете о его возможном месте нахождения, просьб сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.
Дело о пропавшем в Литве жителе Лиепаи: волонтеры разместили фото найденной машины (1)
В Латвии и Литве продолжаются поиски 28-летнего...
В Каунасе серьезное ДТП, пострадал один водитель
В Каунасе, на ул. Биржялё 23 столкнулись два автомобиля:...
В Вильнюсе обнаружено тело упавшего с 16-го этажа мужчины (5)
26 октября рано утром, в 5.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Львово,...
В Каунасе пьяный водитель врезался в столб и полицейский экипаж (4)
В Каунасе произошло жуткое ДТП. Бежавший от полиции...
Машину пропавшего жителя Лиепаи нашли на обочине в Шауляй (1)
28-летний лиепайчанин Роналдс Симсонс пропал 22 октября...
TOP новостей
Цены в Литве в следующем году будут расти (85)
В последнее время инфляция в Литве подскочила, однако в...
Депутат Сейма Литвы попыталась записаться к врачу: эксперимент дал толчок к действиям (54)
Депутат парламента Литвы на своем опыте узнала, что в...
Политический обозреватель: жителям Литвы нужен олигарх (179)
Жителям Литвы нужен олигарх – на президентских выборах...
Главизбирком Литвы лишил Движение либералов госдотации в 400 000 евро (7)
По причине грубого нарушения закона о финансировании...
Запрет на рекламу алкоголя в Литве: производители и СМИ ищут выход (8)
В связи со вступлением в силу со следующего года...