Дело о пропавшем в Литве жителе Лиепаи: волонтеры разместили фото найденной машины

Напоминаем, в последний раз Роналдса видели в 11 часов 22 октября — в Лиепае, перед выездом из дома. При себе у пропавшего были водительские права, паспорт. Телефон остался дома.

Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые.

Был одет: возможно, камуфляжный костюм песочного цвета.

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Если вы видели пропавшего молодого человека или что-то знаете о его возможном месте нахождения, просьб сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.







