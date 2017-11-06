Судя по фото на портале Pietiek.com, у самолета серьезно повреждено одно крыло. По предварительным данным, Bombardier Q400 получил повреждения в результате столкновения на территории аэропорта.
"Авиакомпания airBaltic подтверждает, что 3 ноября самолет Bombardier Q400 Nextgen, начав движение со стоянки, концом правого крыла немного задел трап терминала. Оценив обстоятельства происшествия, выяснилось, что трап близлежащей стоянки был перемещен и загораживал траекторию передвижения данному самолету.
Для airBaltic безопасность является приоритетом. Соблюдая международные процедуры и порядок, была проведена полная проверка самолета, чтобы незамедлительно начать ремонтные работы, и чтобы уже в эту неделю можно было возобновить полеты на этом самолете.
Сейчас авиакомпания airBaltic в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами проводит детальный анализ ситуации в соответствии с порядком ICAO Annex 13. Более подробную информацию airBaltic сможет предоставить после окончания расследования"? — говорится в официальном сообщении авиакомпании.
"airBaltic" vadība cenšas noklusēt piektdien notikušu muļķīgu lidmašīnas sadauzīšanu https://t.co/xO2E49qPyP pic.twitter.com/PCZOwLmXGR— pietiek.com (@PietiekPortals) November 6, 2017
Пробы мочи с фестиваля Weekend: в Балтию пришли новые наркотики
Нынешний фестиваль Weekend стал для эстонской полиции...
В военной части в Каунасе на прошлой неделе недосчитались взрывчатки (4)
В находящемся в Каунасе Инженерном батальоне им....
ЧП в аэропорту "Рига": самолет airBaltic серьезно повредил крыло
В минувшую пятницу в соседней Латвии , в международном...
Бутылки в форме гранаты вызвали серьезный переполох в аэропорту Вильнюса (11)
В воскресенье, в 17.21, полиция Вильнюса получила...
Пьяный водитель в Вильнюсе сбил на остановке женщину (23)
В воскресенье, около 15.30, полиция получила сообщение о...
TOP новостей
Президент Литвы обеспокоена состоянием горы Гедиминаса (65)
Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает...
Прокуроры в Литве решают, заводить ли дело в отношении Руты Ванагайте (47)
Литовские прокуроры оценивают заявления писателя Руты...
"План Маршалла" для Украины из Литвы: 50 млрд. евро для поощрения малого и среднего бизнеса (107)
План финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине,...
Строительство в Литве кормит украинцев и поляков (72)
Несмотря на то, что в Литве строительный сектор растет,...
Убийца и детский поэт из Литвы Костас Кубилинскас. Как оценивать, читать и издавать ли? (42)
"Елка кудрявая/Елка зеленая" (Eglutė skarota/ Eglutė žalia)", - это и...